Опасные продукты изъяли и уничтожили в нижегородском аэропорту Общество

В международном аэропорту имени В. П. Чкалова сотрудники Россельхознадзора выявили шесть партий пищевой продукции, потенциально опасной для здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

С 31 января по 6 февраля граждане стран СНГ пытались ввести в регион в ручной клади сыр и мед. Общий вес запрещенного груза составил 13 килограммов.

По данным Россельхознадзора, вся продукция поступила из стран, где зафиксирована неблагополучная эпизоотическая обстановка, связанная с особо опасными заболеваниями.

Изъятые партии уничтожили в печи-крематоре на территории аэропорта. В отношении нарушителей возбуждены административные дела за несоблюдение ветеринарно-санитарных норм.

Ранее сообщалось, что с 1 по 10 января в нижегородском аэропорту сожгли 10 кило опасной продукции.

Также мы рассказывали, что в 2024 году в аэропорту имени Чкалова были выявлены 11 заразных пассажиров.