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Общество

Опасные продукты изъяли и уничтожили в нижегородском аэропорту

10 февраля 2025 19:26  [125] Общество

В международном аэропорту имени В. П. Чкалова сотрудники Россельхознадзора выявили шесть партий пищевой продукции, потенциально опасной для здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.  

С 31 января по 6 февраля граждане стран СНГ пытались ввести в регион в ручной клади сыр и мед. Общий вес запрещенного груза составил 13 килограммов.  

По данным Россельхознадзора, вся продукция поступила из стран, где зафиксирована неблагополучная эпизоотическая обстановка, связанная с особо опасными заболеваниями.  

Изъятые партии уничтожили в печи-крематоре на территории аэропорта. В отношении нарушителей возбуждены административные дела за несоблюдение ветеринарно-санитарных норм.

Ранее сообщалось, что с 1 по 10 января в нижегородском аэропорту сожгли 10 кило опасной продукции.

Также мы рассказывали, что в 2024 году в аэропорту имени Чкалова были выявлены 11 заразных пассажиров.

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Теги:
Аэропорт Россельхознадзор
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