11 заразных пассажиров обнаружили в нижегородском аэропорту Общество

11 пассажиров с инфекциями обнаружили в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде в 2024 году.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, специалисты ведомства проводят санитарно-карантинный контроль в рамках борьбы с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Они проверяют пассажиров и членов экипажей, особенно прибывающих из стран, где регистрируют вспышки инфекций.

В прошлом году сотрудники надзорного ведомства провели досмотр более тысячи самолётов, прибывших в нижегородский аэропорт. Также с помощью тепловизора было проверено 159 567 пассажиров и членов экипажей. В результате были выявлены 11 человек с признаками инфекционных заболеваний. В отношении этих граждан были приняты соответствующие профилактические меры.

Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода будут запущены рейсы в Тбилиси и Батуми.