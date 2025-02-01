11 заразных пассажиров обнаружили в нижегородском аэропорту

11 пассажиров с инфекциями обнаружили в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде в 2024 году.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, специалисты ведомства проводят санитарно-карантинный контроль в рамках борьбы с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Они проверяют пассажиров и членов экипажей, особенно прибывающих из стран, где регистрируют вспышки инфекций.
В прошлом году сотрудники надзорного ведомства провели досмотр более тысячи самолётов, прибывших в нижегородский аэропорт. Также с помощью тепловизора было проверено 159 567 пассажиров и членов экипажей. В результате были выявлены 11 человек с признаками инфекционных заболеваний. В отношении этих граждан были приняты соответствующие профилактические меры.
Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода будут запущены рейсы в Тбилиси и Батуми.
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