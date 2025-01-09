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Общество

Сроки строительства канатки через Оку перенесли из-за роста ставки ЦБ РФ

22 января 2025 16:48  [102] Общество

Фото: Telegram-канал проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области

Сроки строительства канатной дороги через Оку перенесли в Нижнем Новгороде из-за роста ключевой ставки Центробанка РФ. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙНН.РУ со ссылкой на ГК "Урбантех".

Изначально воздушную переправу планировалось начать строить в 2024 году, но затем сроки начала строительства перенесли на второй квартал 2025 года.

"Сроки начала строительных работ перенесли из-за роста ключевой ставки Банка России. Такое решение позволило сохранить условия, предусмотренные концессионным соглашением. Кроме того, на перенос сроков повлияла зима. Неблагоприятная погода могла привести к дополнительным расходам", - пояснили в компании.

В настоящее время специалисты проектируют воздушную переправу. Планируется, что положительное заключение госэкспертизы на проект будет получено в первом квартале текущего года. 

Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 4,9 млрд рублей.

Напомним, подготовка к строительству канатной дороги через Оку началась в Нижнем Новгороде в апреле 2024 года.

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Теги:
Канатная дорога Строительство
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