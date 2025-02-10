Назван топ самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде в феврале Экономика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В феврале в Нижнем Новгороде самые высокие зарплаты предлагает вакансия старшего менеджера по федеральным продажам и водителя категории "Е".

По данным портала SurerJob, крупнейший интегрированный провайдер цифровых услуг в России готов предложить своему старшему менеджеру зарплату до 300 тысяч рублей, а также премии и полис ДМС.

Для водителя категории "Е" предусмотрена оплата труда от 182 тысяч рублей, а также бонусы и дополнительные выплаты.

Третье место занимает вакансия электрогазосварщика с предложением зарплаты от 151 до 173 тысяч рублей в месяц и предоставлением жилья иногородним работникам.

В рейтинге также присутствует вакансия руководителя отдела, для которого предусмотрен оклад от 130 тысяч рублей, бонусы, возможность обучения и удаленная работа.

Работодатель, занимающийся производством металлочерепицы и других стальных конструкций, предлагает для менеджера по работе с клиентами зарплату от 120 тысяч рублей, премии и помощь с компенсацией ГСМ.

Кроме того, в феврале среди лучших предложений выделяются вакансии в ритейле, оптовых продажах, строительстве и производстве, финансах, логистике, услугах, здравоохранении и IT.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии января в Нижнем Новгороде.