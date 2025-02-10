Назван топ самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде в феврале

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В феврале в Нижнем Новгороде самые высокие зарплаты предлагает вакансия старшего менеджера по федеральным продажам и водителя категории "Е".
По данным портала SurerJob, крупнейший интегрированный провайдер цифровых услуг в России готов предложить своему старшему менеджеру зарплату до 300 тысяч рублей, а также премии и полис ДМС.
Для водителя категории "Е" предусмотрена оплата труда от 182 тысяч рублей, а также бонусы и дополнительные выплаты.
Третье место занимает вакансия электрогазосварщика с предложением зарплаты от 151 до 173 тысяч рублей в месяц и предоставлением жилья иногородним работникам.
В рейтинге также присутствует вакансия руководителя отдела, для которого предусмотрен оклад от 130 тысяч рублей, бонусы, возможность обучения и удаленная работа.
Работодатель, занимающийся производством металлочерепицы и других стальных конструкций, предлагает для менеджера по работе с клиентами зарплату от 120 тысяч рублей, премии и помощь с компенсацией ГСМ.
Кроме того, в феврале среди лучших предложений выделяются вакансии в ритейле, оптовых продажах, строительстве и производстве, финансах, логистике, услугах, здравоохранении и IT.
Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии января в Нижнем Новгороде.
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