Дворник стал самой дефицитной профессией в Нижегородской области в 2024 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижегородской области по итогам 2024 года сразу 44 из 172 профессий относятся к остродефицитным, которые на рынке труда представлены в намного меньшем количестве, чем есть актуальный спрос на них. Об этом свидетельствует исследование, проведённое аналитиками российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Как пояснили авторы исследования, дефицитными считаются профессии, если на открытую вакансию приходит менее 4 резюме, если менее трёх - то уже остродефицитными.

Согласно данным, к числу самых дефицитных относятся профессии, не требующие высокой квалификации; позиции массового спроса и профессии, имеющие высокую общественную значимость.

Так, топ-20 самых дефицитных профессий по итогам 2024 года традиционно возглавили дворники. На втором месте – продавцы-консультанты и кассиры, причём по сравнению с прошлым годом они стали ещё более дефицитными. На третьем месте – врачи, причём за год дефицит таких кадров также только усилился.

На четвёртой строчке востребованных профессий, спрос по которым превышает количество соискателей - повара и пекари. Замыкают пятёрку самых дефицитных профессий в Нижегородской области специалисты по взысканию задолженности.

Также по итогам года дефицитными профессиями стали товароведы, администраторы торгового зала, автослесари и механики, токари, сантехники, мерчендайзеры, фармацевты, курьеры, маляры и штукатуры.

Замыкают топ-20 операторы call-центра, электромонтажники, главврачи, директора магазинов, медсёстры, монтажники.