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Общество

Второй этап ремонта парка имени 1 Мая начался в Нижнем Новгороде

11 февраля 2025 10:38  [102] Общество

Второй этап ремонта парка имени 1 Мая начался в Нижнем Новгороде, сообщает pravda-nn.ru.

Однако, как рассказали в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода", масштабные работы начнутся лишь с приходом теплой погоды. С наступлением весны и таянием снега подрядчик будет восстанавливать твердые покрытия и обустраивать дорожки парка. Также запланирована высадка цветов и кустарников, а зеленые зоны будут благоустроены. В парке разместят новые малые архитектурные формы, скамейки и урны.

В настоящее время также разрабатывается проект по очистке пруда.

В рамках благоустройства с территории сквера уже вывезено более 15 тысяч тонн строительного мусора.

Напомним, что благоустройство парка имени 1 Мая началось в 2024 году. На данный момент завершен первый этап работ.

Каток в парке, который приостанавливал работу из-за оттепели, снова открыт. Вход на ледовую площадку и прокат коньков для посетителей бесплатны.

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Теги:
Благоустройство Канавинский район Парки
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