Диагностический центр появится в Канавинском районе

В Нижнем Новгороде планируют построить диагностический центр в Канавинском районе, недалеко от Нижегородской ярмарки. Новый объект здравоохранения разместится на северо-западной стороне от дома № 26Б по улице Ярмарочный проезд.
Для реализации проекта требуется внести изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). В частности, зону смешанной жилой застройки на Ярмарочном проезде предлагается перевести в категорию лечебно-оздоровительных учреждений.
Как следует из пояснительной записки, возможность строительства центра обсуждали еще в июне прошлого года на совете по земельным и имущественным отношениям. Тогда решение отложили, но позже Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области направило запрос в комиссию по землепользованию, и она поддержала изменение зонирования.
Общественные обсуждения внесения изменений в генплан и ПЗЗ проходили с 22 по 31 января 2025 года. Нижегородцы могли направить свои предложения и замечания по почте или оставить их в информационной системе общественных обсуждений.
Ранее сообщалось, что на месте бывшей лодочной станции на Щелоковском хуторе сделают кафе.
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