Диагностический центр появится в Канавинском районе Общество

В Нижнем Новгороде планируют построить диагностический центр в Канавинском районе, недалеко от Нижегородской ярмарки. Новый объект здравоохранения разместится на северо-западной стороне от дома № 26Б по улице Ярмарочный проезд.

Для реализации проекта требуется внести изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). В частности, зону смешанной жилой застройки на Ярмарочном проезде предлагается перевести в категорию лечебно-оздоровительных учреждений.

Как следует из пояснительной записки, возможность строительства центра обсуждали еще в июне прошлого года на совете по земельным и имущественным отношениям. Тогда решение отложили, но позже Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области направило запрос в комиссию по землепользованию, и она поддержала изменение зонирования.

Общественные обсуждения внесения изменений в генплан и ПЗЗ проходили с 22 по 31 января 2025 года. Нижегородцы могли направить свои предложения и замечания по почте или оставить их в информационной системе общественных обсуждений.

Ранее сообщалось, что на месте бывшей лодочной станции на Щелоковском хуторе сделают кафе.