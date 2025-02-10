Авария на трубопроводе оставила без воды почти 13 тысяч человек в Балахне

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В Балахне произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, из-за которого без воды остались почти 13 тысяч жителей. Об этом сообщили в администрации округа.
Причиной отключения стала утечка на трубопроводе диаметром 200 мм возле дома № 50 по улице Дзержинского. Специалисты уже занимаются устранением повреждения, однако точные сроки восстановления подачи воды пока не называются.
Водоснабжение сохранено только в микрорайоне Правдинск, остальные районы города остались без холодной воды.
Жителям, которым необходим подвоз воды, предлагают оставить заявку по телефону 8 (83144) 6-21-75.
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