Авария на трубопроводе оставила без воды почти 13 тысяч человек в Балахне Общество

Фото: Александр Воложанин

В Балахне произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, из-за которого без воды остались почти 13 тысяч жителей. Об этом сообщили в администрации округа.

Причиной отключения стала утечка на трубопроводе диаметром 200 мм возле дома № 50 по улице Дзержинского. Специалисты уже занимаются устранением повреждения, однако точные сроки восстановления подачи воды пока не называются.

Водоснабжение сохранено только в микрорайоне Правдинск, остальные районы города остались без холодной воды.

Жителям, которым необходим подвоз воды, предлагают оставить заявку по телефону 8 (83144) 6-21-75.