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Общество

Авария на трубопроводе оставила без воды почти 13 тысяч человек в Балахне

11 февраля 2025 12:04  [98] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Балахне произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, из-за которого без воды остались почти 13 тысяч жителей. Об этом сообщили в администрации округа.  

Причиной отключения стала утечка на трубопроводе диаметром 200 мм возле дома № 50 по улице Дзержинского. Специалисты уже занимаются устранением повреждения, однако точные сроки восстановления подачи воды пока не называются.  

Водоснабжение сохранено только в микрорайоне Правдинск, остальные районы города остались без холодной воды.  

Жителям, которым необходим подвоз воды, предлагают оставить заявку по телефону 8 (83144) 6-21-75.

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Теги:
Авария Балахна ЖКХ
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