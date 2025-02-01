Жителям Дзержинска выставили миллионные счета за установку общедомовых счетчиков Общество

Фото: Александр Воложанин

В Дзержинске жители многоквартирных домов получили квитанции с огромными суммами за установку общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. По данным местного блогера Алексея Алексеева, стоимость приборов учета варьируется от 1,65 до 2,3 млн рублей.

Такие счета получили собственники квартир на улице Петрищева, 14 и проспекте Свердлова, 73.

"Нам выставили счет за новый счетчик на тепло — 1 миллион 600 тысяч рублей! Из чего он сделан? Почему он стоит, как новая иномарка?" — возмущаются жители.

По их словам, аналогичные приборы на рынке стоят от 60 до 80 тысяч рублей.

В соцсетях пользователи подтвердили, что такую же ситуацию наблюдают и в других домах. Итоговая сумма в квитанции зависит от количества квартир, так как платеж распределяется между всеми собственниками.

Дзержинцы подозревают управляющие компании в завышении стоимости работ и требуют предоставить детальную смету. Кроме того, они намерены провести независимую экспертизу и, если подозрения подтвердятся, обратиться в прокуратуру.