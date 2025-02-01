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Общество

Как изменятся счета за коммуналку в России в 2025 году: новые правила и тарифы

10 февраля 2025 09:13  [1] Общество

С марта 2025 года в России вступят в силу новые правила расчета коммунальных платежей, передает 360.ru. Изменения затронут методику начисления платы за отопление, порядок определения площади жилья для расчетов, а также региональный выбор системы оплаты тепла.  

Как изменится учет площади жилья  

Одним из ключевых нововведений станет пересмотр понятия "общая площадь жилого помещения". В соответствии с Жилищным кодексом, при расчете коммунальных платежей больше не будут учитывать площадь лоджий, балконов, террас и веранд.  

Ранее этот вопрос вызывал разногласия: в одних случаях балконы включали в расчет, в других — нет. Теперь для начисления платежей будут использовать только данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Это должно снизить количество споров и судебных разбирательств.  

Новый порядок расчета платы за отопление  

Если в многоквартирном доме выйдет из строя общедомовой счетчик тепла, размер платы за отопление начнут рассчитывать по среднемесячному потреблению за последние 12 месяцев.  

Ранее для таких случаев брали средние показатели за полгода, что приводило к значительным колебаниям сумм в платежках. Новый порядок должен сделать расчеты более предсказуемыми и справедливыми.  

Выбор системы оплаты отопления передадут регионам  

С 2025 года региональные власти смогут самостоятельно решать, по какой схеме жильцы будут оплачивать отопление — только в отопительный период или равномерно в течение года. Решение должно быть принято не позднее чем за три месяца до начала сезона.  

Ранее такой выбор делался один раз в год — до 1 октября.  

Новая строка в квитанциях  

В Жилищный кодекс планируют внести изменения, по которым в квитанциях появится новая графа — "Текущий ремонт". Однако этот законопроект пока не принят даже в первом чтении, поэтому его вступление в силу в 2025 году маловероятно.  

Повышение тарифов на коммунальные услуги  

С 1 июля 2025 года коммунальные тарифы в России проиндексируют в среднем на 11,9%.  

- Газ подорожает на 10,3%,  

- Электроэнергия — на 12,6%.  

Рост тарифов связан с новыми инвестиционными проектами и программой социальной газификации.  

Глобальных перемен для плательщиков не предвидится  

По мнению экспертов, большинство нововведений носят технический характер и не повлияют на повседневную жизнь граждан. Изменение порядка оплаты отопления также не приведет к резким изменениям в начислениях — для этого необходимо решение региональных властей.  

Введение новых мер может быть направлено на оптимизацию финансовых потоков ресурсоснабжающих организаций, однако глобального влияния на потребителей не ожидается.

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Теги:
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