Как действовать при атаке дронов
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
11 февраля 2025 12:12  [83] Звание "Заслуженный финансист Нижегородской области" могут учредить в ЗСНО
11 февраля 2025 11:53  [110] Нижегородская область рассчитывает на списание 9 млрд рублей бюджетных кредитов
11 февраля 2025 10:18  [256] Назван топ самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде в феврале
10 февраля 2025 17:26  [269] Огурцы по 800 рублей шокировали жителей Нижнего Новгорода
10 февраля 2025 14:33  [270] Зарплаты топ-менеджеров и айтишников выросли в Нижегородской области
10 февраля 2025 12:59  [254] Кредиты на 17 млрд рублей привлечет нижегородский минфин
10 февраля 2025 09:28  [338] Нижегородская область заняла 44 место в России по доступности бензина
07 февраля 2025 21:50  [488] Нижегородские врачи в среднем получают более 96 тысяч рублей
07 февраля 2025 15:57  [412] Налоговая требует еще 1 млрд рублей с "Нижегородавтодора"
07 февраля 2025 14:33  [391] Средняя зарплата нижегородских IT-специалистов выросла до 73 000 рублей
Экономика

Звание "Заслуженный финансист Нижегородской области" могут учредить в ЗСНО

11 февраля 2025 12:12  [83] Экономика

Законопроект об учреждении нового звания "Заслуженный финансист Нижегородской области" рассмотрят в областном Заксобрании. Соответствующая информация размещена на портале регионального парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона от 07.02.2025, "принятие данного законопроекта направлено на совершенствование законодательства Нижегородской области о наградах и премиях".

Предполагается, что звание "Заслуженный финансист Нижегородской области" будет присваиваться специалистам в области финансов за заслуги в организации и совершенствовании финансовой деятельности, укреплении финансовой дисциплины и другие значимые достижения в работе. Звание смогут получить финансисты, занимающимся профессиональной деятельностью в Нижегородской области не менее 15 лет.

Также подчеркивается, что новая награда учреждается "в целях поднятия престижа данной отрасли и общественного признания вклада специалистов в области финансов".

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вручил государственные награды 53 нижегородцам.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Законопроекты Награды
Поделиться:
Новости по теме
03 февраля 2025 17:00  [494] Глеб Никитин вручил нижегородским ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы"
03 февраля 2025 09:00  [538] Ветераны-фронтовики Нижнего Новгорода получат звание Почетных граждан
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph