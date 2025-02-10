Звание "Заслуженный финансист Нижегородской области" могут учредить в ЗСНО Экономика

Законопроект об учреждении нового звания "Заслуженный финансист Нижегородской области" рассмотрят в областном Заксобрании. Соответствующая информация размещена на портале регионального парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона от 07.02.2025, "принятие данного законопроекта направлено на совершенствование законодательства Нижегородской области о наградах и премиях".

Предполагается, что звание "Заслуженный финансист Нижегородской области" будет присваиваться специалистам в области финансов за заслуги в организации и совершенствовании финансовой деятельности, укреплении финансовой дисциплины и другие значимые достижения в работе. Звание смогут получить финансисты, занимающимся профессиональной деятельностью в Нижегородской области не менее 15 лет.

Также подчеркивается, что новая награда учреждается "в целях поднятия престижа данной отрасли и общественного признания вклада специалистов в области финансов".

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вручил государственные награды 53 нижегородцам.