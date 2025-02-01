Ветераны-фронтовики Нижнего Новгорода получат звание Почетных граждан Общество

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев обсудил с участницей Сталинградской битвы Александрой Алексеевной Нестеренко инициативу о присвоении звания "Почетный гражданин Нижнего Новгорода" всем фронтовикам, проживающим в городе. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Шалабаев отметил, что такая задача была поставлена муниципалитетам президентом Владимиром Путиным. По его словам, в ближайшее время он обратится с этим предложением к депутатам городской думы.

Александра Нестеренко, с которой мэр обсудил инициативу, 2 февраля отметила 100-летний юбилей. В праздничный день в гости к ней пришли мэр и губернатор.

Ранее сообщалось, что нижегородские ветераны получат выплаты к 80-летию Победы.