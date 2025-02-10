Передовую школу для подготовки ученых построят в Нижегородской области

В Нижегородской области будет построена одна из 12 передовых школ России. Об этом написал в своем Telegram-канале ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов.
По данным ректора нижегородского госуниверситета, речь идет о школе, в которой будут готовить кадры для наукоемких и вычислительных отраслей.
Как отметил Олег Трофимов, факт появления такого образовательного учреждения в регионе свидетельствует о высоком качестве подготовки специалистов.
Ранее стало известно, что в России до 2023 года создадут не менее 12 передовых школ по нацпроекту "Молодежь и дети". Такие образовательные центры, в частности, появятся в Новгородской, Псковской, Рязанской, Белгородской областях и других регионах.
Напомним, что ИТ-технопарк площадью 170 тысяч кв. метров построят в Нижнем Новгороде.
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