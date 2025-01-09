Минстрой одобрил строительство учебного корпуса ИТ-кампуса на Гагарина Общество

Фото: gge.ru

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство учебного корпуса IT-кампуса на проспекте Гагарина. Здание, состоящее из десяти блоков, будет расположено рядом с ННГУ имени Лобачевского.

Ожидается, что в нём разместятся образовательные пространства, спортивный комплекс и конференц-зал. Разрешительные документы для проекта были выданы компании ООО "РИП", которая строит IT-кампус "Неймарк" по концессии с региональным правительством, 17 декабря.

Общая площадь корпуса превысит 25 тысяч квадратных метров. Внутри будут расположены учебные кабинеты, а также два буфета на 50 и 32 места и столовая на 200 человек. Спортивные объекты разместятся в блоках 9 и 10, а в восьмом блоке построят конференц-зал на 450 человек. Аудитории смогут принять до 1361 студента, а спортивный комплекс с бассейном будет вмещать до 148 человек.

Напомним, что проект корпуса был одобрен государственной экспертизой в начале декабря, что позволяет начать строительство в первой половине 2025 года. На данный момент завершены подготовительные работы и устройства стройгородка на месте строительства.