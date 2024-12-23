Очередной "Горький fest" пройдёт 10-16 июля 2025 года
Региональные выплаты на рождение и воспитание детей
Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
06 января 2025 17:18  [63] Строительство первой очереди IT-кампуса "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде завершится в 2025 году
04 января 2025 15:19  [396] Экономия по торгам в Нижегородской области в 2024 году составила 1,6 млрд рублей
28 декабря 2024 17:30  [911] Нижегородский земсовет в 2024 году одобрил выделение участков для 249 проектов
28 декабря 2024 13:47  [733] Новую ферму на 400 голов построили в Большеболдинском районе
28 декабря 2024 11:24  [780] Прямые рейсы сохранятся между Нижним Новгородом и Минском в 2025 году
28 декабря 2024 07:58  [791] Более 7 тысяч тонн нижегородской сельхозпродукции направлено на экспорт в 2024 году
27 декабря 2024 18:41  [727] Портал ГИСОГД Нижегородской области расширит свой функционал в 2025 году
27 декабря 2024 17:18  [785] Минцифры улучшит качество интернета на трех федеральных трассах в Нижегородской области
27 декабря 2024 13:29  [667] Расходы на товары и услуги у россиян выросли почти на 7%
27 декабря 2024 11:40  [729] Нижегородская область вошла в число лидеров нацпроекта "Жилье и городская среда"
Экономика

Строительство первой очереди IT-кампуса "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде завершится в 2025 году

06 января 2025 17:18  [63] Экономика

Строительство первой очереди IT-кампуса "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде планируется завершить в 2025 году. Об этом заявил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Егор Поляков, подводя итоги 2024 года.

По его словам, в этом году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь IT-кампуса.

"Также планируем провести десятую конференцию "ЦИПР". Этот год будет годом амбициозных проектов и больших строек", - рассказал Поляков.

Егор Поляков добавил, что 2025 год будет посвящен демографии, микроэлектронике, строительству индустриальных парков, мультимодального порта и IT-квартала.

Напомним, Егор Поляков во время пресс-конференции в конце сентября 2024 года сообщал, что строительство 18 корпусов общежитий IT-кампуса в Нижнем Новгороде было завершено на 70%.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT ИТ-кампус "Неймарк"
Поделиться:
Новости по теме
24 сентября 2024 13:45  [1206] Три научных центра открылись в IT- кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph