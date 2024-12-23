Строительство первой очереди IT-кампуса "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде завершится в 2025 году Экономика

Строительство первой очереди IT-кампуса "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде планируется завершить в 2025 году. Об этом заявил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Егор Поляков, подводя итоги 2024 года.

По его словам, в этом году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь IT-кампуса.

"Также планируем провести десятую конференцию "ЦИПР". Этот год будет годом амбициозных проектов и больших строек", - рассказал Поляков.

Егор Поляков добавил, что 2025 год будет посвящен демографии, микроэлектронике, строительству индустриальных парков, мультимодального порта и IT-квартала.

Напомним, Егор Поляков во время пресс-конференции в конце сентября 2024 года сообщал, что строительство 18 корпусов общежитий IT-кампуса в Нижнем Новгороде было завершено на 70%.