Нижегородские предприятия могут претендовать на Премию правительства РФ в области качества Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприятия приглашаются для участия в Премии правительства Российской Федерации в области качества. Прием заявок продлится до 1 марта 2025 года.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, участие в конкурсе помогает организациям провести системный анализ бизнес-процессов по модели делового совершенства и получить рекомендации экспертов премии по совершенствованию деятельности.

«В этом году проводится 29-й конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества. За это время конкурсные процедуры прошли почти 5 000 организаций со всей страны. Ежегодно среди лауреатов – нижегородские предприятия, которые достигли значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также обеспечили безопасность и внедрили высокоэффективные методы менеджмента качества. Рассчитываем, что и в этом году среди победителей будут региональные компании», - сказал Максим Черкасов.

Конкурс будет проводиться в два этапа: заочная оценка деятельности организации по подготовленному отчету и очная оценка в местах осуществления деятельности. Эксперты оценят организацию по следующим критериям: лидерство, стратегия, персонал, партнерство и ресурсы, процессы, продукция и услуги, результаты для потребителей, персонала и общества, ключевые результаты.

За все время проведения Премии правительства Российской Федерации в области качества в ней приняли участие организации из разных сфер, среди которых: промышленное производство, пищевая промышленность, сфера торговли, здравоохранения, образования, оказания услуг, научно-производственная деятельность.

Претендовать на получение Премии Правительства РФ в области качества могут российские организации, которые осуществляют свою деятельность более трех лет, а также федеральные и региональные органы власти и органы местного самоуправления, имеющие статус юридического лица. Регистрация доступна на сайте: https://roskachestvo.gov.ru/ award/.

Среди нижегородских компаний за последние пять лет лауреатами и дипломантами Премии в области качества становились ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» (автомобилестроительное предприятие), ООО «РусВинил» (производитель поливинилхлорида), ФБУ «Нижегородский ЦСМ» (Услуги по стандартизации и метрологии), АО «Выксунский металлургический завод» (металлургическое предприятие), ООО «Сэппра» (производитель пластиковых и металлических комплектующих). Ежегодно лауреатами Премии становятся от 10 до 13 предприятий страны. Заявку на участие могут подать и те предприятия, которые ранее уже участвовали в конкурсе.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.