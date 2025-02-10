Троллейбусы стоят в районе Сормовского шоссе из-за обесточивания сети Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородском "Центре развития транспортных систем" сообщили о приостановке движения троллейбусов №№ 5, 10, 15 и 25 в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в ведомстве, на участке Сормовское шоссе - Московский вокзал - Гордеевский путепровод произошла аварийная ситуация, а именно - обесточивание сети.

Работы по устранению неполадки на сети уже ведутся, о восстановлении движения троллейбусов в ЦРТС сообщат дополнительно.