Троллейбусы стоят в районе Сормовского шоссе из-за обесточивания сети

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В Нижегородском "Центре развития транспортных систем" сообщили о приостановке движения троллейбусов №№ 5, 10, 15 и 25 в Нижнем Новгороде.
Как рассказали в ведомстве, на участке Сормовское шоссе - Московский вокзал - Гордеевский путепровод произошла аварийная ситуация, а именно - обесточивание сети.
Работы по устранению неполадки на сети уже ведутся, о восстановлении движения троллейбусов в ЦРТС сообщат дополнительно.
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