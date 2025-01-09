Оплату проезда геолокацией введут в троллейбусах Нижнего Новгорода с 16 января Общество

Фото: Центр развития транспортных систем Нижегородской области

Оплатить проезд геолокацией в троллейбусах нижегородцы смогут с 16 января этого года.

Как сообщает Центр развития транспортных систем, привычные способы покупки билета будут действовать по прежнему.

Что бы воспользоваться новым способом оплаты, пассажиру необходимо будет установить мобильное приложение "Нижегородская область. Транспорт". После установке потребуется разрешить приложению доступ к местоположению, а также привязать к нему банковскую карту.

Во время поездке, следует навести камеру телефона на QR-код, которые размещенный в салоне. После оплаты проезда, пассажир получит электронный билет.

Напомним, в октябре прошлого года данная система оплаты была успешно опробована на электробусных маршрутах Нижнего Новгорода.