Еще одна новостройка для расселения ветхого фонда появится в Щербинках Общество

В Щербинках на улице 40 лет Победы появится новостройка, в которую переедут жители ветхих домов. Как сообщается на сайте нижегородского минстроя, речь идет об участке западнее домов № 12 и № 13.

Проект включает три секции высотой 10-11 этажей, в которых будет расположено 281 квартира. Вокруг дома будут созданы детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха.

Изначально строительством планировала заняться компания ООО "КМК-Строй Инжиниринг", предложившая выполнить работы за 1,7 млрд рублей. Однако позже застройщик отказался подписывать муниципальный контракт. В итоге договор на выполнение работ был заключен с ОООСК "Высотспецстрой" за 1,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что более 2,6 млн кв. м аварийного жилья расселили в ПФО с 2019 года.