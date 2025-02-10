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Происшествия

Банду "гастролеров" задержали в Нижнем Новгороде за хищение зеркал с иномарок

11 февраля 2025 19:20  [117] Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники уголовного розыска задержали группу гастролеров из Екатеринбурга, подозреваемых в серии краж зеркал с автомобилей бизнес-класса. По данным полиции, злоумышленники похитили 30 комплектов автозеркал с 12 машин, припаркованных во дворах города. Ущерб превысил 3 миллиона рублей.  

С 4 по 6 февраля в полицию поступили заявления от автовладельцев, чьи машины пострадали от действий преступников. Записи с камер видеонаблюдения показали, что кражи происходили ночью, а воров интересовали исключительно детали для дорогих иномарок. Стоимость одного комплекта зеркал могла достигать 360 тысяч рублей.  

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых по горячим следам. Ими оказались четыре жителя Екатеринбурга:  31-летний ранее судимый за наркопреступление, 28-летний ранее судимый за вымогательство, 23-летний и 24-летний мужчины без судимостей.  

Во время осмотра их автомобиля изъяли 6 комплектов автозеркал. Еще 9 пар комплектующих, инструменты и страйкбольный автомат обнаружили в арендованной квартире, где злоумышленники проживали несколько дней.  

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  

Полиция продолжает расследование и устанавливает точное число потерпевших. Уже известно, что от действий задержанных пострадали жители Ярославской и Костромской областей.

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Теги:
МВД Уголовное дело Хищение
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