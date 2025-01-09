Бухгалтер и предприниматель похитили деньги у больницы в Нижегородской области Происшествия

В Нижегородской области завершено расследование дела о мошенничестве, в котором обвиняются бывший главный бухгалтер Кстовской районной больницы и индивидуальный предприниматель. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

По данным следствия, преступная схема действовала с января 2022 по ноябрь 2023 года. Индивидуальный предприниматель заключил договор с Кстовской ЦРБ на оказание услуг по перевозке пациентов. В рамках сговора с главным бухгалтером больницы он похищал часть средств, выделенных на этот проект.

Бухгалтер обеспечивала мошенническую схему, составляя фиктивные договоры, за что получала "вознаграждение" в размере 10% от сумм, заработанных на перевозках. Общая сумма взятки, переданной ей за этот период, превысила 600 тысяч рублей. В то же время сам предприниматель присвоил более 260 тысяч рублей с использованием фиктивных документов.

Оба обвиняемых полностью признали свою вину. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что суд вернул Александра Глушкова в колонию.