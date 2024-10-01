Банда мошенников поджигала садовые дома на Бору ради выплаты страховки Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Борский городской суд в Нижегородской области вынес приговор в отношении 8 членов преступной группировки, которая занималась поджогом садовых домиков для выплаты страхового возмещения. Об этом сообщает прокуратура региона.

В суде было установлено, что с 2018 по 2021 год злоумышленники занимались хищением средств страховых организаций, которые подлежали выплате клиентам по страховым случаям.

Участники группировки покупали недорогие земельные участки, строили дома на них или проводили небольшой ремонт, чтобы придать садовым домам впечатление ухоженных. После этого они заключали договоры страхования на приобретенные объекты, а затем их поджигали и обращались в страховую компанию за получением страхового возмещения.

Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой с использованием служебного положения). Суд приговорил трех членов банды к 3-5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, еще пятеро подсудимых отделались условными сроками.

Судом также удовлетворены в полном объеме заявленные представителями потерпевших гражданские иски о возмещении причиненного имущественного ущерба.

Напомним, полицейские вскрыли схему мошенничества с землей для ИЖС на 1 млн рублей в Дзержинске.