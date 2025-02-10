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Бизнес

Первые двадцать базовых станций "БУЛАТ" переведены в коммерческую эксплуатацию

11 февраля 2025 18:04  [73] Бизнес

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» завершил перевод в коммерческую эксплуатацию первых двадцати базовых станций (БС) стандартов GSM/LTE-1800 компании «БУЛАТ», которые прошли успешные полевые испытания на сегменте технологической инфраструктуры «Ростелекома» в Нижегородской области. Практические результаты с применением целевой аппаратной платформы и программного обеспечения показали, что оборудование готово к использованию на сети, в том числе для реализации федеральных задач, например, в проекте устранения цифрового неравенства, а также обслуживания на сети коммерческих операторов мобильной связи. 

Базовые станции переведены в коммерческую эксплуатацию с использованием мульти-операторской базовой сети (технология MOCN), что позволяет четырем операторам мобильной связи совместно использовать единую инфраструктуру сети радиодоступа (шеринг).

Сегодня БС обслуживают более 4,5 тыс. абонентов сети мобильного оператора Т2, проживающих в малых населенных пунктах Нижегородской области. Технические специалисты оператора на протяжении года тестировали базовые станции в лабораториях Омска и Нижнего Новгорода. 
Напомним, что испытания подтвердили соответствие уровней передачи сигнала расчетным, продемонстрировали требуемое качество мобильного голосового соединения и доступность услуг передачи данных телекоммуникационной сети, сопоставимые с решениями мировых лидеров отрасли.

Разработчиком аппаратной части БС выступает компания «БУЛАТ» (дочерняя компания «Ростелекома»), программное обеспечение разработало ООО «Новые телеком решения» («НТР»). Производство опытной партии было запущено в апреле 2024 года на площадке НПО «Российские телекоммуникационные технологии» («НПО РТТ»). 

Алексей Сапунов, заместитель президента «Ростелекома»:«Разработка отечественной базовой станции — важная часть государственной программы по цифровизации экономики. Мы последовательно и целенаправленно движемся по этому пути. Базовые станции, успешно прошедшие полевые испытания на реальном участке технической инфраструктуры, уже переведены в коммерческую эксплуатацию и получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), налажено серийное производство. Это наш значимый вклад в ускоренное укрепление технологического суверенитета страны».

Алексей Дмитриев, технический директор Т2:«Запуск первых базовых станций отечественного производства — очередной шаг в реализации нашей общей стратегии по импортозамещению. Нам было важно соблюсти требования регулятора и обеспечить совместное использование сети с другими мобильными операторами. Благодаря этому наши коллеги по рынку также будут сохранять стабильное качество связи на местах. Успешное тестирование оборудования показывает, что мы полностью готовы к запуску базовых станций в следующих на очереди регионах».

Александр Комаров, генеральный директор компании «БУЛАТ»:«Запуск первых 20 базовых станций "Булата" в коммерческую эксплуатацию — это важный этап для проекта по разработке базовых станций и всей нашей компании. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с ключевыми заказчиками и технологическими партнерами. Мы стремимся к тому, чтобы наше оборудование обеспечивало надежную связь, соответствующую самым современным мировым стандартам. И намерены дальше развивать наш продукт с учетом реального опыта эксплуатации оборудования на сети».

Базовая станция «БУЛАТ» — гибкое и продвинутое решение для построения мобильной сети. Предназначена для применения в сетях связи общего пользования в составе системы базовых станций стандарта LTE-Advanced, а также в сети подвижной радиосвязи GSM в диапазоне частот 1800 МГц. БС компании «БУЛАТ» прошли все необходимые процедуры технической оценки и в декабре 2024 года получили статус ТОРП. Данный статус подтверждает, что оборудование соответствует стандартам и требованиям, предъявляемым к отечественным решениям. 

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Теги:
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