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Евгений Люлин: "В Нижегородской области удалось увеличить расходы на госпрограммы по развитию медицины, городской среды и ремонту школ"

11 февраля 2025 18:10  [69] Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

«Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области при обсуждении областного бюджета на 2025 год с региональным правительством неоднократно говорили о необходимости увеличения финансирования социально значимых программ. Благодаря тому, что между первым и вторым чтениями областного бюджета правительство области провело эффективную работу с федеральными структурами, при формировании бюджета-2025 в регионе удалось нарастить размеры финансирования региональных государственных программ развития здравоохранения, формирования современной городской среды и капитального ремонта школ», - сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Финансирование программы «Развитие здравоохранения Нижегородской области» увеличилось на 10 млрд рублей от первоначально планируемой в проекте бюджета-2025 суммы. На эти цели заложено 55,3 млрд рублей. Более чем втрое – до 3,3 млрд рублей – увеличены расходы бюджета региона на программу «Формирование современной городской среды Нижегородской области». Сумма бюджетных ассигнований по госпрограмме «Капитальный ремонт образовательных организаций» выросла почти вдвое. Первоначально на ремонт нижегородских школ закладывалось 1,6 млрд рублей. В настоящее время сумма финансирования превышает 3 млрд рублей», - отметил Евгений Люлин.

Председатель Законодательного собрания подчеркнул, что по мере исполнения областного бюджета в течение года депутаты вместе с правительством будут вносить корректировки в областной бюджет и направлять средства на решение приоритетных для региона задач.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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