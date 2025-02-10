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Общество

Нижегородцам рассказали, на что потратить новые выплаты за рождение детей

11 февраля 2025 19:05  [183] Общество

Новые региональные выплаты за рождение ребенка в Нижегородской области можно будет потратить не только на покупку жилья и образование, но и на медицину, транспорт и санаторно-курортное оздоровление. Об этом сообщил министр социальной политики региона Игорь Седых в эфире телеканала "Волга".  

При этом окончательный список направлений пока находится в стадии утверждения, а нормативная база по реализации программы еще разрабатывается.  

С 1 июля 2025 года за рождение ребенка нижегородские семьи смогут получать до 1 млн рублей, включая федеральный материнский капитал.  

- За первого ребенка региональная поддержка составит 400 тысяч рублей. Эти деньги будут выплачиваться по 10 тысяч рублей в месяц в течение трех лет.  
- За второго ребенка родители смогут сразу получить 500 тысяч рублей, а оставшуюся сумму – по 20 тысяч рублей в месяц.  
- За третьего и последующих детей предусмотрен сертификат на 700 тысяч рублей плюс ежемесячные доплаты по 30 тысяч рублей.  

По словам министра, выплата будет доступна всем семьям, вне зависимости от дохода и возраста родителей.  

Также в ходе своего выступления на ТВ Игорь Седых рассказал, что региональные власти упростят процесс получения сертификата на 20 тысяч рублей для покупки товаров местных производителей. Оформить его можно будет через телефон. Сейчас рассматриваются возможные механизмы. Кроме того, планируется, что приобрести товары можно будет через маркетплейс, а за доставку будут отвечать курьерские службы. Всего в программе участвуют более 200 наименований продукции, однако полный список пока не опубликован.

Напомним, что губернатор Глеб Никитин объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи в Нижегородской области.

Также сообщалось, что в 2025 году будут усилены меры поддержки нижегородских многодетных семей.

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Теги:
Выплаты демография Дети
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