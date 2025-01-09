Программу маткапитала продляют до 2030 года и планируют расширить Общество

Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. С этой инициативой ранее выступил президент Владимир Путин.

Соавтор закона, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала телеканалу "360", на что ещё теперь можно потратить деньги от государства.

Программа материнского семейного капитала действует в нашей стране с 2007 года. За это время ею воспользовались более 14 млн семей.

Светлана Бессараб напомнила, что вначале маткапитал предоставляли только на третьего ребенка, а с 2020 года его начали выплачивать уже и на первого. причём сумма постоянно растёт. Так, с 1 февраля 2025 года её проиндексируют на 7,3%, после чего маткапитал на первого ребёнка составит 676 тысяч рублей, а на второго - 894 тысячи.

За это время расширен и спектр направлений, на которые можно потратить маткапитал. Значительную долю среди них по-прежнему занимает улучшение жилищных условий - приобретение и строительство жилья, ипотечное кредитование и т.д.

При этом по закону родители обязаны выделять детские доли в правах собственности на квартиру с участием маткапитала.

"Сегодня идёт большая дискуссия по поводу того, чтобы освободить вот от такого долевого участия, но вместе с тем эта норма также нацелена на то, чтобы ребёнок был защищен. Мы понимаем, что материнский семейный капитал даётся на детей, и дети в этих имущественных отношениях должны быть защищены", - подчеркнула депутат Госдумы, добавив, что послабление этой нормы ожидать возможно, но совсем снять все ограничения и не нужно.

Также средства маткапитала можно потратить на образование любого ребёнка в семье - в том числе частное, улучшение жилищных условий, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью, на формирование накопительной части пенсии матери или на ежемесячные выплаты. Можно распределить средства материнского капитала одновременно по нескольким направлениям.

В настоящее время обсуждается вопрос о том, чтобы дать возможность использовать материнский семейный капитал на медобслуживание матери и дитя. При том, что в ряде регионов РФ можно использовать на эти цели региональный маткапитал.

Напомним, по поручению президента в 2024 году остатки средств маткапитала, составляющие менее 10 тысяч рублей, можно было получить на руки и потратить на любые цели - подготовку к школе, проведение отпуска вместе с семьёй, приобретение одежды. Остатки средств маткапитала также проиндексируют на 1 февраля 2025 года, дальнейший механизм их выплаты будет определён по итогам опыта 2024 года.