Власти объяснили затянувшееся строительство дороги к ЖК "Окский берег"

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Техническая готовность дороги, которая ведет со стороны арзамасской трассы в ЖК "Окский берег", составляет 99%. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".
Там уточнили, что в настоящее время дорога открыта не целиком.
Сроки сдачи объекта пришлось скорректировать из-за необходимости внести изменения в проект в части оборудования дополнительных автобусных остановок, тротуаров, лестницы и пандуса.
Что до освещения, то его включат, когда дорогу введут в эксплуатацию.
Напомним, что в октябре 2024 года готовность дороги составляла 75%. Тогда мэр Юрий Шалабаев написал в своем телеграм-канале, что распорядился дополнительно сделать пока во временном варианте примыкание новой дороги к уже существующей соседней.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде не состоялся аукцион на строительство перехода для школы №168.
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