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Общество

Власти объяснили затянувшееся строительство дороги к ЖК "Окский берег"

12 февраля 2025 12:14  [140] Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Техническая готовность дороги, которая ведет со стороны арзамасской трассы в ЖК "Окский берег", составляет 99%. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "ГУММиД".

Там уточнили, что в настоящее время дорога открыта не целиком.

Сроки сдачи объекта пришлось скорректировать из-за необходимости внести изменения в проект в части оборудования дополнительных автобусных остановок, тротуаров, лестницы и пандуса.

Что до освещения, то его включат, когда дорогу введут в эксплуатацию.

Напомним, что в октябре 2024 года готовность дороги составляла 75%. Тогда мэр Юрий Шалабаев написал в своем телеграм-канале, что распорядился дополнительно сделать пока во временном варианте примыкание новой дороги к уже существующей соседней.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде не состоялся аукцион на строительство перехода для школы №168.

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Теги:
Дороги Строительство
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