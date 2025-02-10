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Общество

Флаг нижегородского Дзержинска появился в одноименном городе ДНР

12 февраля 2025 09:47  [92] Общество

Фото: Евгений Минервин/ VK

В одноименном городе Донецкой народной республики появился флаг с гербом нижегородского Дзержинска. Об этом знаменательном событии рассказал депутат думы Дзержинска Нижегородской области, волонтер и общественный деятель Евгений Минервин на своей странице в "ВКонтакте". 

По его словам, знамя подняли после того, как российские военные взяли под контроль город.

Как отметил депутат, установку флага с гербом нижегородского Дзержинска в ДНР ждали с июня 2024 года. Добавим, что ранее этот город носил название Торецк.

Напомним, что помощь для бойцов СВО поступает со всех уголков Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что огневой налет на пункт ВСУ с участием нижегородца попал на видео.

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Теги:
ДНР СВО
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