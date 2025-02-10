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Культура и отдых

Вандалы снова повредили мини-копию памятника Горькому в Нижнем Новгороде

12 февраля 2025 10:10  [49] Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде неизвестные в очередной раз сломали мини-копию памятника Максиму Горькому. О случившемся сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.  

Миниатюрные копии знаковых городских объектов установлены в различных местах, чтобы люди с нарушениями зрения могли тактильно "увидеть" достопримечательности. Всего в городе размещено 12 таких макетов. Однако вандалы регулярно разрушают эти объекты. Ранее неизвестные оторвали кресты на миниатюрных копиях нижегородских храмов. Теперь же в третий раз пострадал памятник Горькому.  

"Кажется, у данных "товарищей" это превратилось в извращенный "спорт"", — отметил Шалабаев.  

Власти уже пообещали восстановить макет, как это было в предыдущие разы.

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Теги:
Вандализм Нижегородский район Памятники
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