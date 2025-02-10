Вандалы снова повредили мини-копию памятника Горькому в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде неизвестные в очередной раз сломали мини-копию памятника Максиму Горькому. О случившемся сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Миниатюрные копии знаковых городских объектов установлены в различных местах, чтобы люди с нарушениями зрения могли тактильно "увидеть" достопримечательности. Всего в городе размещено 12 таких макетов. Однако вандалы регулярно разрушают эти объекты. Ранее неизвестные оторвали кресты на миниатюрных копиях нижегородских храмов. Теперь же в третий раз пострадал памятник Горькому.

"Кажется, у данных "товарищей" это превратилось в извращенный "спорт"", — отметил Шалабаев.

Власти уже пообещали восстановить макет, как это было в предыдущие разы.