Вандалы снова повредили мини-копию памятника Горькому в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде неизвестные в очередной раз сломали мини-копию памятника Максиму Горькому. О случившемся сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
Миниатюрные копии знаковых городских объектов установлены в различных местах, чтобы люди с нарушениями зрения могли тактильно "увидеть" достопримечательности. Всего в городе размещено 12 таких макетов. Однако вандалы регулярно разрушают эти объекты. Ранее неизвестные оторвали кресты на миниатюрных копиях нижегородских храмов. Теперь же в третий раз пострадал памятник Горькому.
"Кажется, у данных "товарищей" это превратилось в извращенный "спорт"", — отметил Шалабаев.
Власти уже пообещали восстановить макет, как это было в предыдущие разы.
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