В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Как действовать при атаке дронов
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2025 11:47  [31] Аукцион на строительство перехода для школы №168 в Нижнем Новгороде не состоялся
12 февраля 2025 11:36  [67] Граффити с портретом участника СВО Артема Куницына открыли в Сормове
12 февраля 2025 11:22  [80] Минздрав отменил регистрацию четырех препаратов нижегородского "Микрогена"
12 февраля 2025 11:09  [93] Студенты-лингвисты будут проходить практику в ИТ-кампусе "НЕЙМАРК"
12 февраля 2025 10:36  [98] В Шатковской ЦРБ завершился очередной этап капитального ремонта
12 февраля 2025 10:23  [151] Движение четырех троллейбусных маршрутов восстановили в Нижнем Новгороде
12 февраля 2025 09:47  [170] Флаг нижегородского Дзержинска появился в одноименном городе ДНР
12 февраля 2025 07:00  [306] ННГУ планирует завершить реконструкцию здания бывшего кафе "Аквариум" в 2025 году
11 февраля 2025 21:23  [307] Первое электрическое туристическое судно нового поколения заложили в Чкаловске
11 февраля 2025 20:40  [259] Новый детсад на 250 мест поставили на кадастровый учет в Кстовском округе
Общество

Минздрав отменил регистрацию четырех препаратов нижегородского "Микрогена"

12 февраля 2025 11:22  [80] Общество

Министерство здравоохранения России аннулировало государственную регистрацию четырех препаратов, производимых нижегородским "Микрогеном". Информация об этом появилась в телеграм-канале "Бокал прессека".  

Из оборота исключены "Бификол" и "Колибактерин". Первый препарат применялся в восстановительный период после острых кишечных инфекций, второй использовался при затяжной дизентерии и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта.  

Также отменена регистрация суппозиториев "Бифидумбактерина" и "Лактобактерина". Как уточняется, у этих препаратов есть аналоги.

Ранее нижегородцам рассказали, как получить бесплатные лекарства.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
лекарства Медицина и здоровье Минздрав
Поделиться:
Новости по теме
31 января 2025 10:50  [657] Верховный суд РФ отказал НОФ в закупке оригинального препарата от рака
20 января 2025 10:27  [693] Список жизненно важных лекарств расширили в России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph