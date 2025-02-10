Минздрав отменил регистрацию четырех препаратов нижегородского "Микрогена"

Министерство здравоохранения России аннулировало государственную регистрацию четырех препаратов, производимых нижегородским "Микрогеном". Информация об этом появилась в телеграм-канале "Бокал прессека".
Из оборота исключены "Бификол" и "Колибактерин". Первый препарат применялся в восстановительный период после острых кишечных инфекций, второй использовался при затяжной дизентерии и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Также отменена регистрация суппозиториев "Бифидумбактерина" и "Лактобактерина". Как уточняется, у этих препаратов есть аналоги.
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