Верховный суд РФ отказал НОФ в закупке оригинального препарата от рака Общество

Нижегородская областная фармация получила отказ Верховного суда РФ в вопросе приобретения оригинального лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями. Об этой истории сообщил Telegram-канал "Бокал прессека".

Так, в 2023 году НОФ намеревалась купить ирландский противораковый препарат Китруда за сумму около 1,3 миллиарда рублей. Победу в тендере одержала компания "Р-фарм". Однако после обращения производителя отечественного аналога данного препарата, компании "Биокад", Федеральная антимонопольная служба отменила результаты торгов.

Далее последовали многочисленные судебные разбирательства, и одно из решений было вынесено в пользу НОФ, где утверждалось, что условия заказчика полностью соответствовали необходимым требованиям схемы лечения пациентов с онкологией, и им требовалась именно Китруда. Тем не менее, ФАС смогла добиться отмены и этого постановления. Верховный суд РФ также отклонил кассационную жалобу, сославшись на отсутствие серьезных процессуальных нарушений.

Оригинальный препарат Китруда имеет предельную цену 155 тысяч рублей, тогда как российский аналог производства "Биокада" обходится в 108 тысяч рублей.

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