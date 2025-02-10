9-летний ребенок умер от опухоли мозга, которую приняли за лишний вес Общество

В Великобритании умер девятилетний мальчик, у которого слишком поздно обнаружили неоперабельную опухоль мозга. Родители долгое время не придавали значения изменениям в его состоянии, считая их следствием переедания и малоподвижного образа жизни во время карантина. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на зарубежное издание The Mirror.

Первые симптомы смертельной болезни появились еще в 2021 году. По словам матери, сын всегда был худощавым, но несколько лет назад резко начал набирать вес. Семья объясняла это отсутствием физической активности и излишками в питании.

Позже ребенок стал жаловаться на постоянную боль в глазах. Это заставило родителей обратиться к врачам. Обследование показало, что у мальчика была высокодифференцированная глиома — опухоль, которая диффузно разрасталась в мозге и не поддавалась хирургическому удалению.

Врачи назначили курс химиотерапии, но заболевание оказалось слишком агрессивным. 26 августа 2024 года мальчик скончался.