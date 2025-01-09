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Общество

Ученые ННГУ разработали инновационный препарат для лечения рака кожи

30 января 2025 15:28  [126] Общество

Фото: пресс-служба ННГУ имени Лобачевского

Исследователи из Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского представили новый противоопухолевый агент, который может значительно повысить эффективность фотодинамической терапии (ФДТ) при лечении рака кожи, а также опухолей головы и шеи. Эксперименты на мышах и клеточных культурах человека подтвердили перспективность нового подхода, сообщили в пресс-службе вуза.

Фотодинамическая терапия традиционно основана на активации светочувствительных веществ (фотосенсибилизаторов), которые генерируют агрессивные окислители, разрушающие опухолевые клетки. Однако этого нередко оказывается недостаточно для полного уничтожения новообразования. Разработка нижегородских ученых объединяет в одной молекуле фотосенсибилизатор на основе хлорофилла A и таргетный препарат вадентаниб. Эта комбинация позволяет в десятки раз повысить эффективность лечения.  

Как объясняет один из авторов исследования, сотрудник кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ Любовь Крылова, две части нового молекулярного комплекса действуют синергетически. Вадентаниб обеспечивает точную доставку активных веществ в опухоль и подавляет её рост, в то время как фотосенсибилизатор инициирует разрушение раковых клеток.  

Дополнительное преимущество разработки – уникальная молекулярная структура, которая удерживает препарат в пораженных тканях, обеспечивая его максимальную эффективность. Кроме того, введение металла индия в состав фотосенсибилизатора увеличило выработку окислителей вдвое, что ускоряет гибель опухолевых клеток.  

Препарат обладает хорошей растворимостью в воде, что делает возможным его внутривенное введение. В настоящее время ученые продолжают изучение терапевтического потенциала соединения.  

Исследование было проведено в сотрудничестве с Уппсальским университетом (Швеция) и Ивановским государственным университетом при поддержке Российского научного фонда (РНФ). Результаты работы опубликованы в престижном международном журнале "Journal of Medicinal Chemistry".

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Теги:
Наука ННГУ онкология
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