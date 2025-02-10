Поврежденную плитку на Большой Покровской улице отремонтируют весной

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Традиционно к концу зимы состояние плитки на Большой Покровской оставляет желать лучшего. Нижегородец пожаловался в соцсети на плохое состояние покрытия главной пешеходной улицы Нижнего Новгорода.
По словам горожанина, за эту зиму проезжающие автомобили испортили тротуарную плитку на Покровке — на участке от Дома связи до трамвайных путей.
В администрации Нижегородского района сообщили, что в курсе данной проблемы. Там ответили, что дефекты покрытия на Большой Покровской планируют исправить весной, с наступлением благоприятной погоды, в срок до 31 мая 2025 года.
Ранее сообщалось, что почти миллиард рублей уйдет на ремонт 275 дворов в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что второй этап ремонта парка имени 1 Мая начался в Нижнем Новгороде.
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