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Общество

Поврежденную плитку на Большой Покровской улице отремонтируют весной

12 февраля 2025 16:16  [3] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Традиционно к концу зимы состояние плитки на Большой Покровской оставляет желать лучшего. Нижегородец пожаловался в соцсети на плохое состояние покрытия главной пешеходной улицы Нижнего Новгорода.

По словам горожанина, за эту зиму проезжающие автомобили испортили тротуарную плитку на Покровке — на участке от Дома связи до трамвайных путей.

В администрации Нижегородского района сообщили, что в курсе данной проблемы. Там ответили, что дефекты покрытия на Большой Покровской планируют исправить весной, с наступлением благоприятной погоды, в срок до 31 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что почти миллиард рублей уйдет на ремонт 275 дворов в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что второй этап ремонта парка имени 1 Мая начался в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство Нижегородский район Ремонт
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