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Экономика

Миллиарды рублей дополнительно выделят на ремонт Нижегородской станции аэрации

12 февраля 2025 16:34  [112] Экономика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Власти Нижнего Новгорода приняли решение снять 547,9 млн рублей, выделенных на реконструкцию Нижегородской станции аэрации. Это указано в редакционной правке к проекту февральских изменений в городской бюджет на 2025 год. 

Тем не менее, в бюджете на 2026 год на эти виды работ запланировано 2,96 млрд рублей, а в бюджете на 2027 год – еще 3,05 млрд рублей.

Такие изменения в муниципальном бюджете вызваны корректировкой расходов за счет межбюджетных трансфертов.

Как сообщалось ранее, новое оборудование для фильтрации воздуха установят на Нижегородской станции аэрации.

Напомним, что Дмитрий Патрушев и Глеб Никитин в ноябре 2024 года проверили работу очистных сооружений в Нижегородской области.

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Теги:
Бюджет Нижегородский водоканал
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