Бастрыкину доложат о ходе расследования исчезновения девочки в Сарове Происшествия

Глава Следственного комитета России поручил руководству нижегородского управления представить доклад о расследовании дела 10-летней Лизы Тишкиной, пропавшей 15 лет назад в Сарове. Новые версии её судьбы были озвучены в федеральной телепрограмме, где предположили, что девочка может находиться в приемной семье за границей.

По информации, озвученной в программе, мать пропавшей девочки Дина Горшкова продолжает получать анонимные сообщения, намекающие, что Лиза жива и может находиться за пределами России. Одна из версий указывает на Эстонию, где волонтеры пытались найти следы её пребывания, однако пока безрезультатно. Поиски продолжаются.

Другую гипотезу выдвинул бывший оперативник Константин Карпов, который занимался расследованием исчезновения девочки. По его мнению, Лиза могла утонуть в реке Сатис, а тело могло оказаться погребённым под толстым слоем ила или придавленным льдом.

Он настаивает на проведении дополнительных исследований водоема, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть эту версию.

В настоящее время дело о пропаже Лизы Тишкиной остается открытым, а следственные органы продолжают работу. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил детально доложить о ходе расследования, а также проверить все доводы, прозвучавшие в телепрограмме.

Ранее сообщалось, что мать пропавшей 16 лет назад Лизы Тишкиной снова пришла на передачу к Малахову.