8 пропавших в январе нижегородцев до сих пор не найдены

В январе 2025 года в поисково-спасательный центр "Рысь" поступило 118 заявок на розыск пропавших людей в Нижегородской области.
За месяц поисковики 20 раз выезжали на операции. В результате 106 человек удалось найти живыми, четверо были обнаружены погибшими.
Местоположение восьми человек до сих пор остается неизвестным – их поиски продолжаются.
Напомним, что в прошлом году в январе пропали более 100 человек.
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