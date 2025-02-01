8 пропавших в январе нижегородцев до сих пор не найдены Общество

В январе 2025 года в поисково-спасательный центр "Рысь" поступило 118 заявок на розыск пропавших людей в Нижегородской области.

За месяц поисковики 20 раз выезжали на операции. В результате 106 человек удалось найти живыми, четверо были обнаружены погибшими.

Местоположение восьми человек до сих пор остается неизвестным – их поиски продолжаются.

Напомним, что в прошлом году в январе пропали более 100 человек.