Образовательный проект по медиаискусству стартует в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Организатор фестиваля медиаискусства INTERVALS, компания dreamlaser, открывает новый образовательный проект Kafedra. Он поможет освоить навыки работы в сфере мультимедийного искусства и технологий.

Проект ориентирован на подготовку специалистов, которые смогут работать на стыке искусства и современных технологий. Обучение будет основано на практическом подходе, включающем участие в реальных рабочих процессах.

Первым курсом станет программа Multimedia Foundation. Она рассчитана на тех, кто хочет познакомиться с процессами работы мультимедийных студий и попробовать себя в различных ролях — от креативного директора до технического специалиста.

Курс продлится 2,5 месяца и пройдет в смешанном формате. Занятия будут вести ведущие эксперты dreamlaser.

Кроме основного обучения, для всех желающих организуют бесплатные вебинары. Они пройдут: 26 февраля, 27 марта и 15 мая.

Проект Kafedra станет площадкой для подготовки профессионалов, востребованных в быстро развивающейся сфере мультимедийного искусства.

Ранее стало известно, что следующий фестиваль INTERVALS (0+) пройдёт в Нижнем Новгороде в апреле.