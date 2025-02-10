Аварийный дом в Плотничном переулке Нижнего Новгорода начали изымать Общество

В Нижнем Новгороде стартовала процедура изъятия старинного дома № 14 (литера А) в Плотничном переулке. Здание признано аварийным и подлежащим реконструкции, а его территория включена в муниципальную программу расселения.

Хотя этот двухэтажный деревянный дом не является объектом культурного наследия, он входит в историческую застройку города. Согласно данным портала GIPERNN.RU, здание было возведено не позднее 1917 года.

На протяжении многих лет оно находилось в удручающем состоянии, и из-за этого его фасад был закрыт декоративными экранами. В период с 2017 по 2021 год дом официально признали аварийным, после чего он был включен в программу расселения на 2024–2028 годы.

Вместе с самим зданием изъятию подлежит и участок земли площадью 318 квадратных метров.

Согласно постановлению мэрии, департамент строительства займется оценкой рыночной стоимости недвижимости, а также компенсацией возможных убытков владельцам.

Копии постановления будут направлены собственникам в течение 10 дней, а проекты соглашений об изъятии — в течение 60 дней. По завершении всех формальностей дом перейдет в муниципальную собственность.

Ранее власти рассматривали возможность разместить в доме № 14 и соседнем № 14а арт-резиденцию для художников. Некоторые помещения этих зданий уже находятся в собственности города, и в дальнейшем они могут быть переданы в ведение области.

Напомним, что старый дом на 2-й Оранжерейной снесут за 1,156 млн рублей.