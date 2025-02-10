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Общество

Аварийный дом в Плотничном переулке Нижнего Новгорода начали изымать

13 февраля 2025 10:12  [87] Общество

В Нижнем Новгороде стартовала процедура изъятия старинного дома № 14 (литера А) в Плотничном переулке. Здание признано аварийным и подлежащим реконструкции, а его территория включена в муниципальную программу расселения.  

Хотя этот двухэтажный деревянный дом не является объектом культурного наследия, он входит в историческую застройку города. Согласно данным портала GIPERNN.RU, здание было возведено не позднее 1917 года.  

На протяжении многих лет оно находилось в удручающем состоянии, и из-за этого его фасад был закрыт декоративными экранами. В период с 2017 по 2021 год дом официально признали аварийным, после чего он был включен в программу расселения на 2024–2028 годы.  

Вместе с самим зданием изъятию подлежит и участок земли площадью 318 квадратных метров.  

Согласно постановлению мэрии, департамент строительства займется оценкой рыночной стоимости недвижимости, а также компенсацией возможных убытков владельцам.  

Копии постановления будут направлены собственникам в течение 10 дней, а проекты соглашений об изъятии — в течение 60 дней. По завершении всех формальностей дом перейдет в муниципальную собственность.  

Ранее власти рассматривали возможность разместить в доме № 14 и соседнем № 14а арт-резиденцию для художников. Некоторые помещения этих зданий уже находятся в собственности города, и в дальнейшем они могут быть переданы в ведение области.

Напомним, что старый дом на 2-й Оранжерейной снесут за 1,156 млн рублей.

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Теги:
Ветхий фонд Снос
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