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Происшествия

Лжетурагент развела нижегородских туристов на 2,1 млн рублей, оставив их без отпуска

13 февраля 2025 08:50  [43] Происшествия

В Нижнем Новгороде 39-летняя женщина предстанет перед судом за мошенничество с туристическими путевками. В течение двух лет она продавала несуществующие туры, обманув 15 человек на сумму более 2,1 млн рублей.

С 2022 по 2024 год обвиняемая предлагала жителям Нижнего Новгорода помощь в организации заграничного отдыха. Она представлялась руководителем туристической компании, заключала с клиентами договоры и получала полную предоплату.  

Однако выполнять свои обязательства женщина не собиралась. Получив от каждого туриста от 100 до 200 тысяч рублей, она лишь частично оплачивала поездку – обычно это касалось только билетов. При этом проживание и транспортные услуги оставались незабронированными.  

Обман вскрывался, когда люди прилетали на курорт или приезжали на место отправления. Там они выясняли, что их отель не забронирован, а запланированный транспорт отсутствует.  

При попытке связаться с "туроператором" она либо давала обещания уладить ситуацию позже, либо вовсе переставала выходить на связь и блокировала клиентов. В итоге пострадавшие были вынуждены либо повторно оплачивать проживание и транспорт, либо возвращаться домой, потеряв деньги и отпуск.

После массовых жалоб в полицию началось расследование. Правоохранители зафиксировали 15 случаев мошенничества, общий ущерб составил 2,1 млн рублей.  

Женщину задержали в ноябре 2023 года. Она призналась, что все похищенные средства уже потратила на личные нужды.  

Несмотря на это, она оставалась на свободе до суда и продолжала обманывать новых клиентов.  

Сейчас уголовное дело передано в суд. Если вина обвиняемой будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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Теги:
Мошенничество Полиция Туризм
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