Лжетурагент развела нижегородских туристов на 2,1 млн рублей, оставив их без отпуска Происшествия

В Нижнем Новгороде 39-летняя женщина предстанет перед судом за мошенничество с туристическими путевками. В течение двух лет она продавала несуществующие туры, обманув 15 человек на сумму более 2,1 млн рублей.

С 2022 по 2024 год обвиняемая предлагала жителям Нижнего Новгорода помощь в организации заграничного отдыха. Она представлялась руководителем туристической компании, заключала с клиентами договоры и получала полную предоплату.

Однако выполнять свои обязательства женщина не собиралась. Получив от каждого туриста от 100 до 200 тысяч рублей, она лишь частично оплачивала поездку – обычно это касалось только билетов. При этом проживание и транспортные услуги оставались незабронированными.

Обман вскрывался, когда люди прилетали на курорт или приезжали на место отправления. Там они выясняли, что их отель не забронирован, а запланированный транспорт отсутствует.

При попытке связаться с "туроператором" она либо давала обещания уладить ситуацию позже, либо вовсе переставала выходить на связь и блокировала клиентов. В итоге пострадавшие были вынуждены либо повторно оплачивать проживание и транспорт, либо возвращаться домой, потеряв деньги и отпуск.

После массовых жалоб в полицию началось расследование. Правоохранители зафиксировали 15 случаев мошенничества, общий ущерб составил 2,1 млн рублей.

Женщину задержали в ноябре 2023 года. Она призналась, что все похищенные средства уже потратила на личные нужды.

Несмотря на это, она оставалась на свободе до суда и продолжала обманывать новых клиентов.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Если вина обвиняемой будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы.