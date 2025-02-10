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Происшествия

Нижегородец лишился 34 тысяч рублей, пытаясь заказать интим-услуги

12 февраля 2025 20:03  [94] Происшествия

26-летний житель Нижнего Новгорода стал жертвой вымогателей после попытки воспользоваться услугами, предлагаемыми на сайте интим-знакомств. Потеряв более 34 тысяч рублей, мужчина обратился в полицию.  

Как сообщили в управлении МВД, нижегородец, работающий инженером, нашел анкету на одном из сайтов и связался с указанным в объявлении номером. Собеседница предложила встретиться, но перед этим попросила внести предоплату. Заподозрив неладное, мужчина отказался от перевода и остался дома.  

Спустя несколько часов ему позвонил неизвестный и заявил, что тот нарушил "договор", не явившись на встречу. За это с него потребовали компенсацию, угрожая неприятными последствиями. Опасаясь давления, пострадавший перевел на указанный счет 34 700 рублей.  

После успешного получения денег злоумышленники попытались выманить еще 67 тысяч рублей, угрожая дальнейшими мерами. Однако мужчина отказался и обратился в полицию.  

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ, предусматривающей наказание до 4 лет лишения свободы. Ведется расследование.

Напомним, что за прошлую неделю мошенники выманили у жителей Нижегородской области 60 млн рублей.

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Теги:
МВД мошенники Уголовное дело
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