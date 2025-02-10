Мошенники развели нижегородцев на 60 млн рублей за неделю Происшествия

За последнюю неделю в Нижегородской области зарегистрировано 113 преступлений, связанных с мошенничеством. Жители региона потеряли в общей сложности 60 184 320 рублей, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Чаще всего злоумышленники использовали схему "Звонок от службы безопасности банка". По этому сценарию было совершено 39 преступлений. Еще 30 случаев связаны с предложением дополнительного заработка, а 12 – с мошенничеством при онлайн-покупках.

Так, в Бору мужчина стал жертвой аферистов, которые сначала представились сотрудниками кадрового резерва компании, в которой он работает, а затем – правоохранителями. Ему сообщили, что из-за хакерской атаки произошла утечка данных, и для защиты средств их нужно срочно перевести на "безопасный счет". Доверившись злоумышленникам, пострадавший снял со своего счета 1 686 400 рублей и отправил их на неизвестные счета. Затем мошенники убедили его взять в банке кредит на 2 000 000 рублей и также перевести деньги. В итоге мужчина лишился 3 686 400 рублей.

В Дзержинске местный житель получил сообщение о возможности быстрого заработка. Он заинтересовался предложением, занял деньги у матери и отправил их на счета, указанные мошенниками. Однако прибыли он так и не дождался. Осознав, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Его ущерб составил 2 079 610 рублей.

Еще один случай произошел в Нижнем Новгороде. Молодой человек нашел объявление о продаже породистого щенка по выгодной цене. Продавец объяснил, что собака находится в другом регионе, но ее можно доставить после внесения оплаты за транспортировку. Покупатель перевел 5 000 рублей, а спустя две недели еще 10 755 рублей за самого щенка. Однако животное так и не прибыло в Нижний Новгород, а продавец перестал выходить на связь.

Полиция призывает жителей региона к бдительности и напоминает, что нельзя переводить деньги незнакомым людям, верить сомнительным предложениям о заработке и совершать покупки без тщательной проверки информации.