Нижегородская область вошла в топ-3 по количеству "Лидеров производительности" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область вошла в топ-3 по количеству предприятий-участников программы "Лидеры производительности".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, "Лидеры производительности" – это образовательный проект, направленный на повышение квалификации управленцев предприятий-участников национального проекта "Производительность труда".

Результаты объявлены на выпускном 37-го потока программы. По словам заместителя министра экономического развития Мурата Керефова, среди выпускников программы – более 10 тысяч собственников и руководителей бизнеса.

"На уровне президента принято решение тиражировать этот успешный опыт в рамках нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Программа "Лидеры производительности" будет продолжена и расширена. Дополнительно более 20 тысяч руководителей предприятий смогут пройти повышение квалификации", – сообщил Мурат Керефов.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, участники программы "Лидеры производительности" учились стратегии развития бизнеса, производства и логистики, маркетинга и управления персоналом. Максим Черкасов подчеркнул, что с 2019 года обучение прошли 448 топ-менеджеров предприятий региона. Это третий результат в России и второй в ПФО.

Самым активным участником программы "Лидеры производительности" стало ООО "Компания Хома" из Дзержинска. Обучение по программе прошли 17 сотрудников предприятия.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес".

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что нижегородский поставщик зерна благодаря нацпроекту увеличил выработку на 27%.