Суд начал рассматривать иск к экс-замглаве Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе Происшествия

В суде Нижнего Новгорода началось рассмотрение гражданского иска прокуратуры региона к арестованному предпринимателю, экс-заместителю мэра Дмитрию Дзепе, его бывшей жене, сыну и восьми юридическим лицам.

Как сообщает "Коммерсантъ-Приволжье", прокурор потребовал обратить в доход государства более 30 объектов недвижимости, полученных по инвестиционным контрактам, а также 805 миллионов рублей, включающих стоимость зданий и участков, а также доходы от них.

Представитель Дмитрия Дзепы выдвинул возражения, указывая, что недвижимость была приобретена подсудимым уже после того, как он перестал быть муниципальным служащим, а данные, представленные прокурором, некорректны. Ответчики также выразили желание привлечь в дело бывшего депутата Гордумы Ирину Семашко и заявили несколько ходатайств в суде.

Кроме того, представитель ООО "Студия", помещения которого также подлежат изъятию, заявил суду, что компания давно не имеет никакого отношения к Дмитрию Дзепе. Следующее заседание по этому громкому делу намечено на 28 февраля.

Напомним, прокуратура хочет взыскать с экс-замглавы Нижнего Новгорода Дзепы 805 млн рублей.