Экс-главу "Ритуала" в Дзержинске осудили за мошенничество и взятки Происшествия

Дзержинский городской суд приговорил к семи годам условного срока бывшую руководительницу МКУ "Ритуал" и депутата городской думы Наталью Мигунову. Ее признали виновной в мошенничестве, взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Как установило УФСБ по Нижегородской области, с 2016 по 2022 год Мигунова фиктивно оформляла людей на работу в муниципальное учреждение, причинив ущерб бюджету свыше 3 миллионов рублей.

Следственный комитет возбудил против нее несколько уголовных дел по статьям о мошенничестве, получении взятки и превышении должностных полномочий. На этапе следствия экс-чиновница полностью признала вину и активно сотрудничала с правоохранительными органами.

Суд назначил ей семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а также запретил занимать должности в органах власти и местного самоуправления в течение трех лет. Кроме того, Мигунова должна выплатить штраф в 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о задержании бывшей сотрудницы миграционного подразделения МВД. Она обвиняется в получении взяток на общую сумму 1 млн рублей.