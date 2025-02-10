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Общество

Маршрут А-42 запустят в утренний час пик по Окскому съезду

13 февраля 2025 13:48  [5] Общество

Маршрут А-42 запустят в утренний час пик по Окскому съезду в Нижнем Новгороде с 17 февраля. О графике работы дополнительного автобуса рассказали в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Как пояснили в ведомстве, всего на маршруте будут работать 4 автобуса среднего класса.

В будни от остановки "Площадь Горького" первый автобус будет отходить в 5:25, от остановки "Площадь Комсомольская" в 5:44.

В выходные дни от площади Горького А-42 начнет курсировать с 6:30, а от Комсомольской площади с 6:49.

Как подчеркнули в ЦРТС, новый маршрут вводится для сохранения устойчивой транспортной связи между нагорной и заречной частями города на время работ по обновлению трамвайной инфраструктуры на Окском съезде. Напомним, что ремонтные работы там стартуют с 17 февраля.

Ранее сообщалось о старте первого за 45 лет ремонта Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде.

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Теги:
автобусы Ремонтные работы
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