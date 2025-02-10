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Происшествия

Петербуржец поджег квартиру экс-возлюбленной в Нижнем Новгороде

13 февраля 2025 13:30  [44] Происшествия

За поджоги имущества жительницы Нижнего Новгорода задержаны организаторы, подельник и исполнители. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона. 

По данным правоохранителей, в феврале 2024 года неизвестные подожгли входную дверь квартиры нижегородки в доме на улице Максима Горького, а в конце марта 2024 года – баню, принадлежавшую матери и брату пострадавшей. Таким образом, по мнению следствия, мужчина решил отомстить бывшей возлюбленной за расставание. 

Для поиска исполнителя он обратился к знакомому и передал ему 100 тысяч рублей. Тот договорился с неоднократно судимым 47-летним уроженцем Санкт-Петербурга. Мужчина проследил за нижегородкой и поджег дверь её квартиры.

Спустя месяц бывший возлюбленный решил вновь отомстить нижегородке. Он заказал своему знакомому, жителю Владимирской области, организовать поджог бани на участке матери и брата бывшей возлюбленной за 100 тысяч рублей.  

За эту сумму житель Владимира нанял 35-летнего нижегородца. Последний нашел 37-летнего подельника, которому отдал 25 тысяч рублей за соучастие в поджоге. В конце марта мужчины перелезли через в населенном пункте Вачского муниципального округа Нижегородской области, подожгли внешнюю стену бани. 

Уголовные дела переданы в Вачский райсуд. Организатору, пособнику и исполнителям может грозить до 5 лет лишения свободы.

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Теги:
МВД Поджог
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