Бастрыкину доложат о мигранте-нелегале, который поджег дом нижегородки с детьми

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Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин дал распоряжение подготовить доклад о ходе проверки по делу о поджоге, совершённом мигрантом в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.
По информации СМИ, уроженец Средней Азии после ссоры с женщиной вылил бензин на бетонный пол её дома и поджёг его. Пожар был быстро ликвидирован, однако в доме находились двое малолетних дочерей. Злоумышленник оказался в стране незаконно. Принято решение о его выдворении за пределы России. В настоящее время проводится проверка.
Бастрыкин поручил Айрату Ахметшину, руководителю управления СК по Нижегородской области, предоставить отчёт о ходе расследования.
Ранее глава СКР взял на контроль ход расследования зверского убийства женщины и ее новорожденной дочки в Балахне. С ними расправился глава семейства, он арестован.
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