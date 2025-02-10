В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Как действовать при атаке дронов
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 февраля 2025 14:49  [92] Здоровье осужденного на 5,5 года нижегородского сторожа ухудшилось в СИЗО
13 февраля 2025 14:28  [79] Комплексные решения по утверждению типа средств измерений
13 февраля 2025 14:21  [106] Два жителя Нижегородской области отказались от гражданства России за пять лет
13 февраля 2025 14:20  [68] Гибочные станки: высокая точность и эффективность в металлообработке
13 февраля 2025 14:18  [111] Что смотреть нижегородцам на День всех влюбленных: 6 фильмов, чтобы поверить в любовь
13 февраля 2025 14:05  [111] Проверка выявила десятки нарушений на Сокольском водоканале
13 февраля 2025 13:48  [125] Маршрут А-42 запустят в утренний час пик по Окскому съезду
13 февраля 2025 13:09  [132] "Ростелеком" запускает онлайн-кинотеатр для клиентов в сфере услуг
13 февраля 2025 12:49  [132] Кравцов отметил Нижегородскую область среди лидеров по модернизации школ
13 февраля 2025 12:29  [146] Нижний Новгород получит 150 тысяч тюльпанов из Владимирской области к 8 Марта
Общество

Два жителя Нижегородской области отказались от гражданства России за пять лет

13 февраля 2025 14:21  [106] Общество

За последние пять лет двое нижегородцев приняли решение отказаться от российского гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.  

Кроме того, за этот период 24 человека были лишены гражданства РФ, а у еще десяти отменили ранее принятое решение о его предоставлении. В ведомстве уточнили, что добровольные отказы от российского паспорта произошли в 2023 году.  

"Один из них являлся ранее приобретшим гражданство РФ", — говорится в официальном сообщении.  

В МВД напомнили, что лишение гражданства возможно в случаях выявления поддельных документов или предоставления ложных сведений при его получении, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством.  

Ранее сообщалось, что в 2025 году судебные приставы Нижегородской области выдворили 155 иностранных граждан. Среди последних депортированных оказались выходцы из Ирака и Узбекистана. До этого в регионе была раскрыта схема по незаконному транзиту мигрантов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательство МВД Миграция
Поделиться:
Новости по теме
06 февраля 2025 11:59  [482] 138 нелегалов и уклонистов выявили военные следователи в Нижнем Новгороде
05 февраля 2025 00:00  [1094] Новый режим депортации мигрантов введен в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph