Два жителя Нижегородской области отказались от гражданства России за пять лет Общество

За последние пять лет двое нижегородцев приняли решение отказаться от российского гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Кроме того, за этот период 24 человека были лишены гражданства РФ, а у еще десяти отменили ранее принятое решение о его предоставлении. В ведомстве уточнили, что добровольные отказы от российского паспорта произошли в 2023 году.

"Один из них являлся ранее приобретшим гражданство РФ", — говорится в официальном сообщении.

В МВД напомнили, что лишение гражданства возможно в случаях выявления поддельных документов или предоставления ложных сведений при его получении, а также по другим основаниям, предусмотренным законодательством.

Ранее сообщалось, что в 2025 году судебные приставы Нижегородской области выдворили 155 иностранных граждан. Среди последних депортированных оказались выходцы из Ирака и Узбекистана. До этого в регионе была раскрыта схема по незаконному транзиту мигрантов.