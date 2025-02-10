ННГАСУ ведет мониторинг 8 зданий около стройки в Почаинском овраге Общество

Специалисты ННГАСУ в настоящее время ведут мониторинг 8 зданий около стройки в Почаинском овраге. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе университета.

Как рассказали в ННГАСУ, геотехнический мониторинг на текущий момент зафиксировал деформации сооружений вблизи строящихся объектов, однако они не превышают норму.

Специалисты наблюдают за состоянием объектов в зоне строительства Почаинского оврага при помощи специальных технических средств, также ведется и визуальный осмотр. Как подчеркнули в вузе, мониторинг также распространится на сооружения, которые построят в овраге, а полностью наблюдение прекратится лишь после завершения всех работ по благоустройству данной территории.

Ранее сообщалось, что пешеходный мост через Почаинский овраг будет установлен до конца 2025 года.

Напомним, контракт на создание террасного парка в Почаинском овраге, реконструкцию коллектора дождевой канализации и инженерную защиту склона был заключен в конце 2022 года.